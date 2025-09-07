Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

790 पन्नों में बड़ा खुलासा, सोनम की आंखों के सामने हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

Raja Raghuvanshi Murder Case: शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी(Sonam Raghuvanshi), प्रेमी राज कुशवाह, तीन दोस्त समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सोहरा पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। जांच में सोनम और राज के बीच संबंध की पुष्टि हुई है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 07, 2025

Indore Raja Raghuvanshi Murder Case sonam raghuvanshi
Indore Raja Raghuvanshi Murder Case (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Raja Raghuvanshi Murder Case: शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज कुशवाह, तीन दोस्त समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सोहरा पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। जांच में सोनम(Sonam Raghuvanshi) और राज के बीच संबंध की पुष्टि हुई है। राज ने सोनम व तीन अन्य के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। हनीमून के बहाने राजा को सोहरा ले जाया गया। वहां सोनम के सामने राज के दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी ने राजा की हत्या कर शव खाई में फेंक दी। चार्जशीट पर राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा-जांच सही है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

ये है मामला: शिलांग के पूर्व खासी हिल्स के एसपी विवेक सिम ने बताया, राजा पत्नी सोनम के साथ हनीमून ट्रिप पर शिलांग आए थे। 26 मई को दोनों के सोहरा से लापता होने की सूचना मिली। 2 जून को पुलिस को वेई सावडोंग, सोहरा की खाई में राजा का शव मिला। 7 दिन की जांच में बड़े खुलासे हुए।

ये भी पढ़ें

Sonam Raghuvanshi: ‘टॉर्चर से थक चुकी हूं…मैं मर जाऊंगी या तुम उसे मार दो’
इंदौर
Raja Raghuvanshi Murder

आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश तो खूब की

Raja Raghuvanshi Murder Case (फोटो सोर्स : पत्रिका)

एसपी विवेक सिम ने बताया, जांच आगे बढ़ी तो साक्ष्य नष्ट करने के मामले भी सामने आए। आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहीरवार, शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया। तीनों जमानत पर हैं। लेकिन जेल में बंद सोनम(Sonam Raghuvanshi), राज और उसके तीन दोस्तों के खिलाफ पर्याप्त भौतिक साक्ष्य के आधार पर 790 पेज का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है।

सबूत छिपाए, अभी जमानत… पर बचेंगे नहीं

पुलिस ने बताया, सबूत छिपाने वाले लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहीरवार, शिलोम जेम्स भी नहीं बचेंगे। अतिरिक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर जमानत पर छूटे तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पेश किया जाएगा। आरोपी सोनम रघुवंशी, राज सिंह कुशवाह, विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत, आनंद कुर्मी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1), 238 (ए), 61 (2) लगाई है।

जांच से संतुष्ट राजा और सोनम के भाई

पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। मेघालय सरकार ने राजा को इंसाफ दिलाने के लिए सपोर्ट किया है। हम शिलांग पुलिस की जांच से संतुष्ट है।- विपिन रघुवंशी, (राजा रघुवंशी का भाई।)

सोनम के खिलाफ चार्जशीट पेश होने की सूचना मिली है। पुलिस ने जो कार्रवाई की, उससे हम संतुष्ट हैं। हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है। - गोविंद रघुवंशी, (सोनम का भाई।)

ये भी पढ़ें

Big Update: शारीरिक संबंध बनाने से पहले सोनम ने राजा के सामने रखी थी ये ‘शर्त’
इंदौर
Sonam Raghuvanshi's friends also trapped in Raja murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 790 पन्नों में बड़ा खुलासा, सोनम की आंखों के सामने हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट