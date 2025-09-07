790 पन्नों में बड़ा खुलासा, सोनम की आंखों के सामने हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

Raja Raghuvanshi Murder Case: शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज कुशवाह, तीन दोस्त समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सोहरा पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। जांच में सोनम(Sonam Raghuvanshi) और राज के बीच संबंध की पुष्टि हुई है। राज ने सोनम व तीन अन्य के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। हनीमून के बहाने राजा को सोहरा ले जाया गया। वहां सोनम के सामने राज के दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी ने राजा की हत्या कर शव खाई में फेंक दी। चार्जशीट पर राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा-जांच सही है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
ये है मामला: शिलांग के पूर्व खासी हिल्स के एसपी विवेक सिम ने बताया, राजा पत्नी सोनम के साथ हनीमून ट्रिप पर शिलांग आए थे। 26 मई को दोनों के सोहरा से लापता होने की सूचना मिली। 2 जून को पुलिस को वेई सावडोंग, सोहरा की खाई में राजा का शव मिला। 7 दिन की जांच में बड़े खुलासे हुए।
एसपी विवेक सिम ने बताया, जांच आगे बढ़ी तो साक्ष्य नष्ट करने के मामले भी सामने आए। आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहीरवार, शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया। तीनों जमानत पर हैं। लेकिन जेल में बंद सोनम(Sonam Raghuvanshi), राज और उसके तीन दोस्तों के खिलाफ पर्याप्त भौतिक साक्ष्य के आधार पर 790 पेज का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है।
पुलिस ने बताया, सबूत छिपाने वाले लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहीरवार, शिलोम जेम्स भी नहीं बचेंगे। अतिरिक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर जमानत पर छूटे तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पेश किया जाएगा। आरोपी सोनम रघुवंशी, राज सिंह कुशवाह, विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत, आनंद कुर्मी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1), 238 (ए), 61 (2) लगाई है।
पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। मेघालय सरकार ने राजा को इंसाफ दिलाने के लिए सपोर्ट किया है। हम शिलांग पुलिस की जांच से संतुष्ट है।- विपिन रघुवंशी, (राजा रघुवंशी का भाई।)
सोनम के खिलाफ चार्जशीट पेश होने की सूचना मिली है। पुलिस ने जो कार्रवाई की, उससे हम संतुष्ट हैं। हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है। - गोविंद रघुवंशी, (सोनम का भाई।)