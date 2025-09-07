790 पन्नों में बड़ा खुलासा, सोनम की आंखों के सामने हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

Raja Raghuvanshi Murder Case: शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज कुशवाह, तीन दोस्त समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सोहरा पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। जांच में सोनम(Sonam Raghuvanshi) और राज के बीच संबंध की पुष्टि हुई है। राज ने सोनम व तीन अन्य के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। हनीमून के बहाने राजा को सोहरा ले जाया गया। वहां सोनम के सामने राज के दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी ने राजा की हत्या कर शव खाई में फेंक दी। चार्जशीट पर राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा-जांच सही है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है।