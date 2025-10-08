BJP: नगर कार्यकारिणी की घोषणा पर बड़ा अपडेट, जल्द आएगी लिस्ट

एक गुट के नेता इन लोगों को कार्यकारिणी में शामिल कराने के लिए ताकत लगा रहे हैं तो अन्य गुट विरोध में हैं। जिन्हें पद दिया जा रहा है, उनका पार्षद के लिए पत्ता भी ऐन वक्त पर विवादों के कारण कट चुका है। जमीन पर कब्जे के विवाद से जुड़े नेता के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे लेकर अन्य लोग सहमत नहीं हैं। हालांकि, एक-दो दिन में तमाम विवाद खत्म कर नाम घोषित करने की तैयारी है।