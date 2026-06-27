27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

भाजपा किसान मोर्चा में हलचल तेज, इंदौर के 9 दावेदारों में से एक बनेगा अध्यक्ष

Kisan Morcha President Race- इंदौर जिले की किसान मोर्चे का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है...। एक पद के लिए कई दावेदार सामने आ गए हैं...।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Manish Geete

Jun 27, 2026

Indore Political News

Indore Political News- इंदौर जिला किसान मोर्चा में इन दिनों सरगर्मी बढ़ गई है।

Indore BJP Kisan Morcha President- गांव की भाजपा में किसान मोर्चे का जबरदस्त क्रेज हो गया है। हालत ये है कि भाजपा युवा मोर्चा की तरह यहां भी दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। ये आंकड़ा 9 के पार कर चुका है, तो सभी विधायक अपने अपने समर्थक को बनाने ताकत लगा रहे हैं।

बताते हैं कि पैनल बनाने में जिला अध्यक्ष के पसीने छूट गए क्योंकि संगठन ने तीन नाम मांगे और वे संख्या कम नहीं कर पा रहे थे। किसानों को प्रसन्न करने के लिए भाजपा सरकार लगातार प्रयास कर रही है तो उनमें पकड़ बनाने के लिए पार्टी ताकत झोंक रही है। उन्हें मालूम है कि संगठन जितना मजबूत होगा उतना फायदा होगा। पार्टी के रुख को देखते हुए ग्रामीण स्तर पर किसान मोर्चा का महत्व भी बढ़ गया है जिसका असर अब पद की दावेदारी पर भी नजर आ रहा है।

इंदौर जिला किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनने के लिए 9 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, जबकि प्रदेश भाजपा संगठन की गाइड लाइन है कि तीन नाम की ही पैनल भेजना है। इसके चलते जिला भाजपा अध्यक्ष श्रवण चावड़ा की मुश्किलें बढ़ गई थीं। हालांकि उन्होंने छह नामों की पैनल बनाकर भेज दी है, ताकि किसी दावेदार और उनका नाम रख रहे विधायक को बुरा ना लगे। इधर, जिले के सभी विधायक चाहते हैं कि उनके कोटे से मोर्चा अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि जिला अध्यक्ष चावड़ा ने साफ कर दिया है कि जिले में चार विधानसभा हैं तो सभी किसी ना किसी मोर्चे की कमान सौंपी जाएगी।

ये भी थे दावेदार

पैनल के अलावा दावेदारों की फेहरिस्त में महू से धर्मचंद्र कश्यप, देपालपुर से नरोत्तम चौधरी और राऊ से सुरेंद्र सोलंकी का नाम भी था।

यहां नहीं जाति का बंधन

किसान मोर्चा में भी जाति का कोई बंधन नहीं है, जिसके लिए सभी वर्गों के नेता दावेदारी करते हैं। इंदौर में कई बड़े काश्तकार हैं जो बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। राऊ को छोड़कर तीनों विधानसभा में बड़ी-बड़ी जमीन के किसान हैं। सोयाबीन, गेहूं व चने के अलावा आलू और गाजर की बड़ी खेती होती है। कई युवा किसान भी उन्नत खेती कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने पिछले लोकसभा, विधानसभा और जिला पंचायत के चुनाव में मोर्चा के पदाधिकारियों को लड़ाया था।

ये हैं पैनल के छह नाम

बताया जा रहा है कि भाजपा जिला अध्यक्ष चावड़ा ने पैनल बनाकर भोपाल प्रदेश संगठन को सौंप दी है। उसमें महू के सुनील गहलोत व जितेंद्र चौहान, सांवेर के जितेंद्र आंजना के अलावा महू से ही सत्यनारायण परमार, राऊ से शिवा डिंगू और सांवेर के मुकेश पटेल का नाम है। पहले तीन नामों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। गेहलोत का नाम विधायक उषा ठाकुर तो चौहान संगठन की पसंद हैं, आंजना का नाम मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दिया। डिंगू की सिफारिश जीतू जिराती, परमार का नाम विधायक ठाकुर और पटेल का नाम भी मंत्री सिलावट ने ही सुझाया था।

भाजपा युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्ति, इंदौर में हलचल तेज

ये भी पढ़ें
BJP Youth Wing Appointment MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Jun 2026 01:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / भाजपा किसान मोर्चा में हलचल तेज, इंदौर के 9 दावेदारों में से एक बनेगा अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर-इच्छापुर फोरलेन हाईवे के पुल पर गड्ढा, दिल्ली से अल्ट्रासोनिक टेस्ट करने आई NHAI की टीम

Indore-Ichhapur four-lane highway
इंदौर

40 साल पहले ठुकराई खोज ने पलट दी विज्ञान की बाजी, ‘वुल्फ प्राइज’ पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक ने देश को लेकर जताई चिंता

Wolf Prize 2025 Winner Scientist in Indore
Patrika Special News

बहन से मिलने बेकरार भाई छुट्टी लेकर आया इंदौर, घर में घबराहट हुई और तोड़ दिया दम

Indore - इंदौर में बहन के घर भाई की मौत- Demo pic
इंदौर

इंदौर में 60 रुपए के नाश्ते ने खोली 200 के नकली नोटों की फैक्ट्री, खुलासा बाकी गिरफ्तार आरोपियों ने कहां-कहां खपाए?

Indore Fake 200 rupee note
इंदौर

प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं… इंदौर के सरकारी स्कूल की ‘बेटी’ छुएगी अंतरिक्ष की उड़ान

Mission Shakti SET-2026
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.