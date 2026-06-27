भाजपा किसान मोर्चा में हलचल तेज, इंदौर के 9 दावेदारों में से एक बनेगा अध्यक्ष

इंदौर जिला किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनने के लिए 9 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, जबकि प्रदेश भाजपा संगठन की गाइड लाइन है कि तीन नाम की ही पैनल भेजना है। इसके चलते जिला भाजपा अध्यक्ष श्रवण चावड़ा की मुश्किलें बढ़ गई थीं। हालांकि उन्होंने छह नामों की पैनल बनाकर भेज दी है, ताकि किसी दावेदार और उनका नाम रख रहे विधायक को बुरा ना लगे। इधर, जिले के सभी विधायक चाहते हैं कि उनके कोटे से मोर्चा अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि जिला अध्यक्ष चावड़ा ने साफ कर दिया है कि जिले में चार विधानसभा हैं तो सभी किसी ना किसी मोर्चे की कमान सौंपी जाएगी।