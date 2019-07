'आका' की रिहाई पर समर्थक ने चलाई थी 5 राउंड गोलियां, FIR के बाद बता रहा है दूसरी कहानी

इंदौर. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर तीन से विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने के बाद समर्थकों ने फायरिंग की थी। फायरिंग के मामले में कार्रवाई में करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ सुबोध क्षत्रिय ने बताया कि एक वायरल वीडियो की जांच करते हुए यह पाया गया है कि इंदौर के भाजपा कार्यालय के बाहर विधायक (आकाश विजयवर्गीय) की रिहाई के जश्न के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने 4-5 गोलियां चलाई थीं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

Madhya Pradesh: Subodh Kshatriya, SHO Sanyogita Ganj, says, “While investigating a viral video it has been found that during celebrations outside office of Indore- MLA (Akash Vijayvargiya) some unknown people had fired 4-5 shots. Case has been registered against them." (June 30) pic.twitter.com/m6Q9j8W2mw