2 से 3 दिन में टूटेगा BRTS कॉरिडोर, खर्च होंगे 13 करोड़ रुपए

तीन बार के टेंडर में जब कोई एजेंसी नहीं आई तो निगम ने कम राशि में काम देने का फैसला लिया। एमआइसी बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि राजगढ़ के ठेकेदार को स्वीकृति पत्र देने के लिए सोमवार को बुलाया गया है। वे स्वीकृति देते हैं तो वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। निगम बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने के साथ नए डिवाइडर, लाइटिंग आदि के काम तुरंत शुरू करना चाहता है, ताकि एक्सीडेंट की आशंका न रहे।