ITR भरने से पहले चेक कर लें सारी जानकारी, रिकॉर्ड से मैच नहीं तो मिलेगा नोटिस

नए आयकर रिटर्न फॉर्म में व्यापारिक लेनदेन वाले बैंक खातों का 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस बताना अनिवार्य है। ऐसे में रिटर्न में सही और तथ्यात्मक जानकारी देना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। इंदौर जोन के चेयरमैन सीए एसएन गोयल ने कहा कि अनुमानित कराधान योजना को लेकर भ्रम है। कई लोग बिना नियमों को समझे इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीए कीर्ति जोशी ने बताया कि यह योजना छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए सुविधाजनक है, लेकिन इसकी पात्रता, टर्नओवर सीमा और न्यूनतम लाभ घोषित करने के नियमों को समझना आवश्यक है। मुख्य वक्ता अजमेर के सीए अंकित सोमानी ने कहा कि यह धारणा गलत है कि 2 करोड़ रुपए तक के कारोबार या 24 लाख रुपए तक की प्रोफेशनल आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता।