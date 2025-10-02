Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने बड़ी पहल, सीएम ने लांच किया चेटबॉट

Indore- एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर की पुलिस ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ी पहल की है। यहां एआई आधारित सायबर सेफ क्लिक चेटबॉट तैयार किया गया है।

2 min read

इंदौर

image

deepak deewan

Oct 02, 2025

CM launches chatbot to curb cybercrime in Indore

CM launches chatbot to curb cybercrime in Indore

Indore- एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर की पुलिस ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ी पहल की है। यहां एआई आधारित सायबर सेफ क्लिक चेटबॉट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को समारोहपूर्वक इसे लांच किया। इसी के साथ आधिकारिक रूप से नागरिकों के लिए यह सेवा प्रारम्भ की। सेफ क्लिक चेटबॉट साइबर सुरक्षा तथा यातायात में सुविधा के लिए तैयार किया गया है। पुलिस के लिए भी यह काफी मददगार साबित होगा। चेटबॉट की लांचिंग करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा जताई कि सायबर बचाव के लिए यह अत्याधुनिक तकनीक नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगी। सूचना देने और विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने में भी यह सहायक होगा।

इंदौर पुलिस ने एआई आधारित सायबर सेफ क्लिक चेटबॉट तैयार किया है जिसका विजयादशमी के शुभ अवसर पर सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया। उन्होंने अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर इंदौर पुलिस का यह चेटबॉट लांच किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा और यातायात सुगमता के लिए इसे तैयार किया गया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सायबर बचाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक आवश्यक है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि एआई आधारित यह चेटबॉट ओपन सोर्स से इनफार्मेशन प्राप्त करेगा। इस चेटबॉट में लोग बोलकर या टाइप कर सेवा ले सकेंगे।

कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव भी उपस्थित थे। विधायक महेन्द्र हार्डिया, विधायक मालिनी गौड़, विधायक मधु वर्मा तथा विधायक गोलू शुक्ला,जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय आदि जनप्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद रहे।

चेटबॉट की सेवा देने वाला मध्यप्रदेश में इंदौर पहला शहर

सेफ क्लिक चेटबॉट की सेवा देने वाला मध्यप्रदेश में इंदौर पहला शहर है। अभी इंदौर पुलिस यातायात और सुरक्षा क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग करेगी। आगे इस तकनीक को अन्य क्षेत्र में भी उपयोगी बनाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने बड़ी पहल, सीएम ने लांच किया चेटबॉट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देर रात 3 दोस्तों का एक्सीडेंट, 2 की मौत, 1 के सिर में लगी गंभीर चोट

Road Accident in indore
इंदौर

3 और 4 अक्टूबर को 16 जिलों में ‘भारी बारिश’ की चेतावानी, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather heavy rain
इंदौर

आ गई अमीरों की लिस्ट… नंबर-1 पर मुकेश अंबानी, अरबपतियों की सूची में छाए MP के उद्योगपति

Hurun Rich List 2025
इंदौर

मानसून सीजन का ‘The End’, फिर भी 21 जिलों में ‘अतितीव्र’ बारिश की चेतावनी

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

दो बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर लगा भारी जुर्माना, ब्याज सहित चुकाने होंगे पैसे

health insurance companies fined heavily
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.