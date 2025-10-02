इंदौर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने बड़ी पहल, सीएम ने लांच किया चेटबॉट

Indore- एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर की पुलिस ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ी पहल की है। यहां एआई आधारित सायबर सेफ क्लिक चेटबॉट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को समारोहपूर्वक इसे लांच किया। इसी के साथ आधिकारिक रूप से नागरिकों के लिए यह सेवा प्रारम्भ की। सेफ क्लिक चेटबॉट साइबर सुरक्षा तथा यातायात में सुविधा के लिए तैयार किया गया है। पुलिस के लिए भी यह काफी मददगार साबित होगा। चेटबॉट की लांचिंग करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा जताई कि सायबर बचाव के लिए यह अत्याधुनिक तकनीक नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगी। सूचना देने और विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने में भी यह सहायक होगा।