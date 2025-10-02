इंदौर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने बड़ी पहल, सीएम ने लांच किया चेटबॉट

CM launches chatbot to curb cybercrime in Indore
Indore- एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर की पुलिस ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ी पहल की है। यहां एआई आधारित सायबर सेफ क्लिक चेटबॉट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को समारोहपूर्वक इसे लांच किया। इसी के साथ आधिकारिक रूप से नागरिकों के लिए यह सेवा प्रारम्भ की। सेफ क्लिक चेटबॉट साइबर सुरक्षा तथा यातायात में सुविधा के लिए तैयार किया गया है। पुलिस के लिए भी यह काफी मददगार साबित होगा। चेटबॉट की लांचिंग करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा जताई कि सायबर बचाव के लिए यह अत्याधुनिक तकनीक नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगी। सूचना देने और विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने में भी यह सहायक होगा।
इंदौर पुलिस ने एआई आधारित सायबर सेफ क्लिक चेटबॉट तैयार किया है जिसका विजयादशमी के शुभ अवसर पर सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया। उन्होंने अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर इंदौर पुलिस का यह चेटबॉट लांच किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा और यातायात सुगमता के लिए इसे तैयार किया गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सायबर बचाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक आवश्यक है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि एआई आधारित यह चेटबॉट ओपन सोर्स से इनफार्मेशन प्राप्त करेगा। इस चेटबॉट में लोग बोलकर या टाइप कर सेवा ले सकेंगे।
कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव भी उपस्थित थे। विधायक महेन्द्र हार्डिया, विधायक मालिनी गौड़, विधायक मधु वर्मा तथा विधायक गोलू शुक्ला,जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय आदि जनप्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद रहे।
सेफ क्लिक चेटबॉट की सेवा देने वाला मध्यप्रदेश में इंदौर पहला शहर है। अभी इंदौर पुलिस यातायात और सुरक्षा क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग करेगी। आगे इस तकनीक को अन्य क्षेत्र में भी उपयोगी बनाया जाएगा।
