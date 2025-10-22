सीएम मोहन यादव ने बछड़े को गोद में लेकर दुलारा, गाय पालनेवालों के लिए की बड़ी घोषणा

Indore- एमपी में अनेक स्थानों पर पड़वा आज मनाई जा रही है। इस मौके पर गोवर्धन और गौ पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी गोवर्धन पूजा और गाय की पूजा की। उन्होंने परंपरानुसार गाय को तिलक किया और उनकी आरती उतारी। सीएम मोहन यादव ने एक बछड़े को गोद में उठाकर उसे दुलार किया। उन्होंने मध्यप्रदेश को देश का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम मोहन यादव ने गाय पालने के इच्छुक लोगों की आर्थिक सहायता करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौ पालन करना चाहता है या गौशाला चलाना चाहता है उन्हें राज्य सरकार सहयोग करेगी।