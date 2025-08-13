आज इन रास्तों पर जाने से बचें, थोड़ी देर में यहां से गुजरेंगे सीएम मोहन यादव, विशाल तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल

तिरंगा यात्रा में जमकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने मंगलवार को अलग-अलग बैठकें कर तैयारियों के लिए जिम्मेदारी सौंपी। शहरभर के लोगों, समाज पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया गया। सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के धर्माचार्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। भाजपा महिला मोर्चा की बहनें भगवा साड़ी में सम्मिलित होगी। व्यापारी वर्ग की बैठकें भी की गई। सभी प्रमुख नेता तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल होंगे। विभिन्न शैक्षणिक संस्थान ब्रास बैंड भी लेकर आएंगे। सैकड़ो मंचों से स्वागत होगा। स्थानीय व्यापारी दुकानों को तिरंगे से सजाएंगे, पुष्प वर्षा होगी। स्टूडेंट, खिलाडी, युवाओं को भी आमंत्रित किया है।