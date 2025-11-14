अचानक मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बिहार में NDA की जीत पर कह दी बड़ी बात…

CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को इंदौर में ट्रांजिट विजिट पर थे। यहां से अचानक वे राजवाड़ा के गोपाल मंदिर पहुंच गए। सीएम ने मंदिर में भगवान के आगे माथा टेका। इस दौरान उन्हें देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। सीएम ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। लोगों के बीच चर्चा है कि, बिहार में एनडीए की जीत की खुशी में मुख्यमंत्री ने गोपाल मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। यहां से सीएम राजावाड़ा स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से संवाद किया। साथ ही पोहे का भी आनंद लिया। इसके बाद वे बड़वानी जिले के मोरताई के लिए रवाना हो गए।