अचानक थाने जा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव, आरक्षक की खुल गई पोल

Indore- सीएम डॉ. मोहन यादव अचानक पहुंच गए थाने, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Nov 14, 2025

सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में थाने का औचक निरीक्षण किया

सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में थाने का औचक निरीक्षण किया

Indore- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर का दौरा किया। वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव अचानक एमजी रोड़ थाने जा पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने थाने के रजिस्टरों को चैक किया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने इंदौर पुलिस द्वारा आमजनों की सुविधा के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव के औचक निरीक्षण में एक आरक्षक की लगातार गैरमौजूदगी की बात भी सामने आ गई। इसपर उन्होंने पुलिस कमिश्नर को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया।

इंदौर पुलिस ने आमजन की सहूलियत के लिए कई नवाचार किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के एमजी रोड़ थाना के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने उन्हें इन प्रयोगों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आमजन के फीडबैक लेने के लिए हर थाने में आगंतुक रजिस्टर रखा गया है। फीडबैक देने वाले लोगों का पुन: विचार लेने के लिए भी विशेष व्यवस्था की है।

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक अलग फीडबैक सेक्शन बनाया गया है। इस सेक्शन द्वारा हर माह करीब 5 हजार लोगोें से फोन से फीडबैक लिया जाता है। पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को बताया कि क्यूआर कोड स्कैन कर भी लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं।

थाने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थाने के रजिस्टरों को चैक किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हेड मोहर्रिर कक्ष पहुंचे। एफआईआर दर्ज करने की कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था को देखा और प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने रोजनामचे का भी निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव के निरीक्षण के वक्त दोपहर 12 बजे इसमें सुबह 11.38 बजे की अंतिम एंट्री मिली। उन्होंने थाने आनेवाले आम नागरिक के साथ संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए।

थाने में पदस्थ एक आरक्षक की पोल खुल गई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निरीक्षण के दौरान थाने में पदस्थ एक आरक्षक की पोल खुल गई। पता चला कि आरक्षक रिंकू सिंह 8 नवम्बर से बिना किसी सूचना के गायब है। इस पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को आरक्षक रिंकू सिंह की गैर मौजूदगी का परीक्षण कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने थाने में खड़े वाहनों का निष्पादन करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित सिंह तथा राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

Published on:

14 Nov 2025 07:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अचानक थाने जा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव, आरक्षक की खुल गई पोल

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

