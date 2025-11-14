अचानक थाने जा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव, आरक्षक की खुल गई पोल

Indore- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर का दौरा किया। वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव अचानक एमजी रोड़ थाने जा पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने थाने के रजिस्टरों को चैक किया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने इंदौर पुलिस द्वारा आमजनों की सुविधा के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव के औचक निरीक्षण में एक आरक्षक की लगातार गैरमौजूदगी की बात भी सामने आ गई। इसपर उन्होंने पुलिस कमिश्नर को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया।