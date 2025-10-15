WhatsApp पर ‘फाइल डाउनलोड’ करने से पहले 100 बार सोचें, खाली होगा खाता !

दंडोतिया ने बताया, त्योहारों के समय जैसे दीपावली पर साइबर अपराधी गिट वाउचर, ग्रीटिंग कार्ड, क्रेडिट पॉइंट्स, आदि के नाम पर भी ठगी करते हैं। ये ग्रीटिंग कार्ड्स या वाउचर फर्जी होते हैं और इनसे भी फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करवाई जाती है। किसी भी अज्ञात नंबर से एपीके गिफ्ट या फाइल को डाउनलोड करने से पहले 100 बार सोचें। यदि कोई परिचित व्यक्ति ऐसा भेजे तो पहले फोन करके पुष्टि करें कि क्या वास्तव में उन्होंने भेजा है, नहीं तो यह ठगी का शिकार बना सकता है।