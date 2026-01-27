27 जनवरी 2026,

इंदौर

लॉक्ड कार में मिला पुजारी का शव, सिर में लगी थी गोली, दहशत…हत्या या आत्महत्या?

Pandit Murder or Suicide Indore: एमपी के इंदौर जिले के महालक्ष्मी नगर में सुनसान इलाके में खड़ी थी कार, घर से पूजा का सामान लेने के लिए निकले थे पंडित जी, फिर नहीं लौटे... कार से मिला शव...

image

Sanjana Kumar

Jan 27, 2026

Pandit suicide or murder in indore

Pandit suicide or murder in indore: पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा शव। आत्महत्या या हत्या जांच शुरू।(प्रतिकात्मक फोटो: पत्रिका फाइल फोटो)

Pandit Murder or suicide Indore: इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में मंगलवार की सुबह लोगों के लिए उस वक्त दहशतजदा हो गई जब एक पुजारी का शव कार में मिला। जानकारी मिल रही है कि कार अंदर से लॉक थी। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर कार को अनलॉक किया। सुनसान इलाके में खड़ी इसी कार से पुलिस को पंडित का शव मिला। पंडित के सिर में गोली लगी थी। जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का।

यहां पढ़ें पूरा मामला

लसूड़िया पुलिस के मुताबिक सतीश शर्मा (36, पुजारी), पुत्र कैलाश शर्मा, निवासी लसूड़िया मोरी का शव सुबह करीब 5 बजे महालक्ष्मी नगर के एक सुनसान इलाके में खड़ी कार में मिला। उनके सिर में गोली लगी थी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया गया है।

घर से निकले थे पूजा का सामान लेने

जानकारी मिल रही है कि सतीश शर्मा लसूड़िया मोरी स्थित एक मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं, जो उनके साथ ही रहते हैं। परिवार का कहना है कि सतीश सोमवार देर शाम पत्नी से पाटनीपुरा से पूजा का सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे। लेकिन वे काफी रात होने के बाद भी नहीं लौटे। रात करीब 11 बजे उनके रिश्तेदारों को सतीश का फोन आया, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस को आज मंगलवार सुबह करीब 5 बजे उनकी कार महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में खड़ी कार में मिली।

हर स्तर पर होगी जांच

बताया जा रहा है कि सतीश मूल रूप से अशोक नगर जिले के निवासी थे। लेकिन फिलहाल वे इंदौर में रह रहे थे। वहीं स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि पंडित सतीश शर्मा ने खुदको गोली मारकर आत्महत्या की है या फिर किसी ने उनकी हत्या की है। पुलिस का कहना है हर स्तर पर जांच की जाएगी।

27 Jan 2026 08:45 am

मध्य प्रदेश न्यूज़

