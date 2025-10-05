मेट्रो से ‘मोह भंग’, लगातार कम हो रही यात्रियों की संख्या, समय में हुआ बदलाव

Indore Metro (फोटो सोर्स : @IndoreMPMRCL)
MP News: इंदौर मेट्रो(Indore Metro) ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। सितंबर में महज 5067 लोगों ने यात्रा की। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई समय सारिणी घोषित की है। अभी एक घंटे में ट्रेन चल रही थी, लेकिन 6 अक्टूबर से 2 घंटे के अंतराल में ट्रेन मिलेगी। ट्रायल के काम को गति देने के लिए समय परिवर्तन करने की बात कही जा रही है।
मेट्रो के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (सभी 16 स्टेशन, 17 किमी) के परिचालन को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए दिन-रात परीक्षण एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। अभी 5.8 किमी के हिस्से में मेट्रो का संचालन हो रहा है। 26 सितंबर को सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 से हीरा नगर स्टेशन तक ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। अब रेडिसन चौराहे के स्टेशन के लिए अगले सप्ताह ट्रायल संभावित है। अफसरों का कहना है कि ट्रायल के लिए काम चलने के कारण समय परिवर्तन किया गया है।
6 अक्टूबर से मेट्रो ट्रेन का संचालन पूर्व की तरह दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक होगा, लेकिन प्रत्येक 2 घंटे में एक ट्रेन चलेगी। रविवार को प्रत्येक एक घंटे में ट्रेन का संचालन होगा। पिछला समय परिवर्तन 22 सितंबर से हुआ था। हालांकि यात्रियों की घटती संख्या को भी समय परिवर्तन का कारण बताया जा रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन की ओर से अधिकारिक रूप से यह बात नहीं मानी गई है। सितंबर में हर दिन औसतन करीब 169 यात्रियों ने ही मेट्रो में सफर किया।
