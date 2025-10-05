मेट्रो से ‘मोह भंग’, लगातार कम हो रही यात्रियों की संख्या, समय में हुआ बदलाव

मेट्रो के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (सभी 16 स्टेशन, 17 किमी) के परिचालन को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए दिन-रात परीक्षण एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। अभी 5.8 किमी के हिस्से में मेट्रो का संचालन हो रहा है। 26 सितंबर को सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 से हीरा नगर स्टेशन तक ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। अब रेडिसन चौराहे के स्टेशन के लिए अगले सप्ताह ट्रायल संभावित है। अफसरों का कहना है कि ट्रायल के लिए काम चलने के कारण समय परिवर्तन किया गया है।