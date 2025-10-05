Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

मेट्रो से ‘मोह भंग’, लगातार कम हो रही यात्रियों की संख्या, समय में हुआ बदलाव

MP News: इंदौर मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। सितंबर में महज 5067 लोगों ने यात्रा की। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई समय सारिणी घोषित की है।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Avantika Pandey

Oct 05, 2025

Indore Metro

Indore Metro (फोटो सोर्स : @IndoreMPMRCL)

MP News: इंदौर मेट्रो(Indore Metro) ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। सितंबर में महज 5067 लोगों ने यात्रा की। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई समय सारिणी घोषित की है। अभी एक घंटे में ट्रेन चल रही थी, लेकिन 6 अक्टूबर से 2 घंटे के अंतराल में ट्रेन मिलेगी। ट्रायल के काम को गति देने के लिए समय परिवर्तन करने की बात कही जा रही है।

काम चलने के कारण समय में बदलाव

मेट्रो के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (सभी 16 स्टेशन, 17 किमी) के परिचालन को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए दिन-रात परीक्षण एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। अभी 5.8 किमी के हिस्से में मेट्रो का संचालन हो रहा है। 26 सितंबर को सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 से हीरा नगर स्टेशन तक ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। अब रेडिसन चौराहे के स्टेशन के लिए अगले सप्ताह ट्रायल संभावित है। अफसरों का कहना है कि ट्रायल के लिए काम चलने के कारण समय परिवर्तन किया गया है।

यात्रियों की घटती संख्या समय परिवर्तन का कारण!

6 अक्टूबर से मेट्रो ट्रेन का संचालन पूर्व की तरह दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक होगा, लेकिन प्रत्येक 2 घंटे में एक ट्रेन चलेगी। रविवार को प्रत्येक एक घंटे में ट्रेन का संचालन होगा। पिछला समय परिवर्तन 22 सितंबर से हुआ था। हालांकि यात्रियों की घटती संख्या को भी समय परिवर्तन का कारण बताया जा रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन की ओर से अधिकारिक रूप से यह बात नहीं मानी गई है। सितंबर में हर दिन औसतन करीब 169 यात्रियों ने ही मेट्रो में सफर किया।

इतने यात्रियों ने किया सफर

  • 21009 जुलाई में
  • 12018 अगस्त में
  • 5067 सितंबर मे

ये भी पढ़ें

भोपाल में CMRS टीम, अंतिम चरण में मेट्रो की टेस्टिंग, ओके रिपोर्ट मिलते ही दौड़ेगी मेट्रो
भोपाल
CMRS team inspected Bhopal Metro

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 12:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मेट्रो से ‘मोह भंग’, लगातार कम हो रही यात्रियों की संख्या, समय में हुआ बदलाव

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिल कलेक्टर की गई नौकरी, रिश्वतखोर कर्मचारियों पर निगम की कार्रवाई

EOW Caught Assistant Revenue Officer and In-charge Bill Collector taking bribe
इंदौर

इंदौर से उज्जैन के बीच बनने जा रहा है 64 कि.मी लंबा रिंगरोड, 7 हजार पेड़ काटने की तैयारी

Indore-Ujjain New Ring Road
इंदौर

चलती स्कूल बस में लगी आग, बाल-बाल बची बच्चों की जान…

indore
इंदौर

एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता को बताया दुष्कर्मी, कांग्रेस ने कहा- कभी भी मंत्रिमंडल से हो सकते हैं बाहर

Sajjan Singh Verma attacks senior MP BJP leader Kailash Vijayvargiya
इंदौर

दालें महंगी, मूंग के भाव आसमान पर, बढ़ने वाली हैं तेल की कीमतें

MP News
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.