Diwali Special Train : रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एमपी और राजस्थान के बीच स्पेशल ट्रेन शुरु

Diwali Special Train : त्योहारी सीजन के चलते यात्रियों की अधिक संख्या को मद्देनजर रखते हुए रेल प्रबंधन आज से मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। दरअसल, भारतीय रेलवे ने आज शनिवार 18 अक्टूबर से एमपी के डॉ. अंबेडकर नगर (महू) और राजस्थान के शहर जयपुर के बीच विशेष ट्रेन शुरु करने जा रहा है। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन जयपुर स्टेशन से किया गया है। जयपुर-महू-जयपुर स्पेशल दोनों दिशाओं में कुल तीन-तीन फेरों में चलाई जाएगी।