ड्रग तस्कर सीमा नाथ केस में बड़े खुलासे, घर में पाल रखे थे सांप पुलिस को आता देख छोड़ देती थी, संपत्ति होगी राजसात

दरअसल, जुलाई 2025 में पुलिस ने रवि उर्फ काला रघुवंशी को 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। इसी की निशानदेही पर सीमा नाथ का नाम सामने आया था, जिसके बाद बीते रविवार 24 अगस्त को महिला पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सीमा के घर से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और नगदी बरामद की थी। सीमा नाथ के कब्जे से करीब 516 ग्राम (लगभग आधा किलो) ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई।