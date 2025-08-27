ड्रग तस्कर सीमा नाथ केस में बड़े खुलासे, घर में पाल रखे थे सांप पुलिस को आता देख छोड़ देती थी, संपत्ति होगी राजसात

Drug Smuggler Seema Nath Case : मध्य प्रदेश की इंदौर क्राइम ब्रांच ने कुख्यात महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ की गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब सीमा नाथ की संपत्ति राजसात करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर तमाम जानकारियां की जा रही हैं। महिला तस्कर के पास फ्लैट, मकान और सोने-चांदी के आभूषण की जानकारी लगी है।
दरअसल, जुलाई 2025 में पुलिस ने रवि उर्फ काला रघुवंशी को 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। इसी की निशानदेही पर सीमा नाथ का नाम सामने आया था, जिसके बाद बीते रविवार 24 अगस्त को महिला पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सीमा के घर से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और नगदी बरामद की थी। सीमा नाथ के कब्जे से करीब 516 ग्राम (लगभग आधा किलो) ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को घर से 48 लाख 50 हजार रुपए नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मिला था। सीमा ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने कबूल किया कि, वो लंबे समय से नशे का कारोबार में लिप्थ थी। वो सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदकर शहर में महंगे दाम पर बेचा करती थी। नशे की खुराक को वो घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर टोकन के रूप में नशे के आदि लोगों को सप्लाई किया करती थी।
पुलिस पूछताछ एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीमा नाथ नाबालिग बच्चों की गैंग बनाकर बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। यही नहीं, उसने घर पर सांप भी पाल रखे थे। पुलिस को आता देख वो उन सांपों को खुला छोड़ देती थी। ताकि, उनके काटने के डर से पुलिस उसके घर से दूर ही रहे। इसके अलावा सीमा ने इंदौर और राजस्थान के ड्रग रैकेट का भी खुलासा किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।