एमपी की धरती से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर निशाना, ‘भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार…’

सेमिनार के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन पर जोर दिया गया है। साल 2014 में देश का रक्षा उत्पादन करीब 46,425 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है जो अब 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। यही कारण है कि, भारत के रक्षा निर्यात 10 साल पहले 1,000 करोड़ रुपए से कम था, जो अब 24,000 करोड़ रुपए के आंकड़ा पार कर चुके हैं।