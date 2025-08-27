बेलगाम दौड़ते ट्रक ने सड़क पर बैठे मवेशियों को रौंदा, 9 की मौत 4 घायल, घटना CCTV कैद

बताया जा रहा है कि, ये भीषण सड़क हादसे मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे भी भी कैद हो गया है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों पुलिस को घटना की जानकारी दी। बाद में पुलिस टीम के साथ मिलकर घायल मवेशियों का इलाज के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया। घटना के बाद लोगों में नगर पालिका परिषद को लेकर नाराजगी फूट पड़ी। लोगों का कहना है कि, इस भीषण सड़क दुर्घटना की जिम्मेदार नगर पालिका है। इसी की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। क्योंकि, सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों को लेकर नगर पालिका द्वारा अबतक कोई ठोस इंतज़ाम नहीं किए गए हैं।