बेलगाम दौड़ते ट्रक ने सड़क पर बैठे मवेशियों को रौंदा, 9 की मौत 4 घायल, घटना CCTV कैद

Truck Crushed Cattle :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी नगर पालिका क्षेत्र के बगड़ोना इलाके में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, यहां बीती रात शराब के नशे में धुत एक तेज रफ़्तार ट्रक चालक ने सड़क पर बैठे दर्जनभर से अधिक मवेशियों को बुरी तरह से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 9 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 मवेशियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जबकि, कुछ को मामूली चोटें भी आई हैं।
बताया जा रहा है कि, ये भीषण सड़क हादसे मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे भी भी कैद हो गया है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों पुलिस को घटना की जानकारी दी। बाद में पुलिस टीम के साथ मिलकर घायल मवेशियों का इलाज के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया। घटना के बाद लोगों में नगर पालिका परिषद को लेकर नाराजगी फूट पड़ी। लोगों का कहना है कि, इस भीषण सड़क दुर्घटना की जिम्मेदार नगर पालिका है। इसी की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। क्योंकि, सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों को लेकर नगर पालिका द्वारा अबतक कोई ठोस इंतज़ाम नहीं किए गए हैं।
फिलहाल, पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से सड़कों पर मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।