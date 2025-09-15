भविष्य पर संकट: एमपी के 35 कॉलेजों में बंद हो गई ‘कोर ब्रांच’, ढूंढ़ने से भी नहीं मिलेंगे सिविल इंजीनियर

Engineers Day 2025: प्रदेश के 35 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी कोर ब्रांच बंद कर दी। कम्प्यूटर साइंस (सीएस) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आइटी) में मांग बढऩे और कैंपस प्लेसमेंट के आकर्षण के कारण कॉलेजों ने कोर ब्रांच से तौबा किया है। प्रदेश के 839 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी. टेक के कोर्स चलाए जाते हैं। इनमें इस साल 35 कॉलेजों ने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच बंद कर दी। 131 कॉलेजों में से 15 ने मैकेनिकल तो 35 में से 6 कॉलेजों ने इलेक्ट्रिकल और 119 कॉलेजों में से 14 ने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच बंद कर दी।