IIM रिपोर्ट में चेतावनी: इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी, यात्रियों की संख्या 1 करोड़ पार

मध्य प्रदेश सरकार ने 2028-29 तक राज्य के जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट का विस्तार न होने पर यह लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। एयरपोर्ट को क्षेत्रीय आर्थिक विकास की रीढ़ बताते हुए इसे तुरंत अपग्रेड करने की जरूरत बताई गई है। आइआइएम इंदौर के डायरेक्टर हिमांशु राय के अनुसार एयरपोर्ट का विस्तार अब विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुका है। इसके बिना इंदौर का विकास ठहर सकता है।