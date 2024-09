फोन पर दी धमकी – ‘बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसे बम से उड़ा देंगे’, जानें पूरा मामला

Unknown Call to Blow up the School: इंदौर के गुरुकुल स्कूल को एक अनजान शख्स द्वारा बम से उड़ाने की मिली धमकी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एंटी बम स्क्वाड स्कूल पहुंचा, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा।