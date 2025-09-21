जब पुलिस ने पुलिस को गिरफ्तार किया, वजह जानकर हर कोई दंग

Fake Policeman Arrest :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि, आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर आम लोगों को गुमराह कर पैसे ऐंठने जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब शहर के संयोगितागंज थाना इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध लगने पर युवक को रोका गया और तलाशी लेने पर उसके पास से पुलिस की नकली वर्दी बरामद हुई।