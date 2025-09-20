Government Job : पुलिस विभाग में कई पदों पर निकली भर्ती, नोट कर लें ऑनलाइन आवेदन की तारीख

Government Job : सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), सूबेदार और स्टेनो/टाइपिस्ट के कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ये भर्ती प्रक्रिया राज्य में पुलिस बल को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यार्थी आगामी 3 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच आवेदन कर सकेंगे। जबकि लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को होगी।