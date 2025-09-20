Government Job : पुलिस विभाग में कई पदों पर निकली भर्ती, नोट कर लें ऑनलाइन आवेदन की तारीख

Government Job : सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), सूबेदार और स्टेनो/टाइपिस्ट के कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ये भर्ती प्रक्रिया राज्य में पुलिस बल को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यार्थी आगामी 3 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच आवेदन कर सकेंगे। जबकि लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को होगी।
ईएसबी की ओर से जारी किए गए पदों में एएसआई/सूबेदार के पदों पर करीब 400 और स्टेनो/टाइपिस्ट के पदों पर करीब 100 लोगों को नौकरी देने की तैयारी की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर होगा।
इच्छुक और योग्य अभ्यार्थी कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाकर 3 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा, जो सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए निर्धारित है। उम्मीदवारों को सलाह है कि, वे फॉर्म भरते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि संशोधन के लिए केवल 22 अक्टूबर तक का समय मिलेगा।
लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों (सुबह और दोपहर) में होगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, तार्किक क्षमता (रीजनिंग) और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी व उज्जैन में परीक्षा आयोजित होगी। ईएसबी ने वेबसाइट पर रुल बुल अपलोड कर दी है।
यह भर्ती मध्य प्रदेश सरकार के एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। इससे पहले इसी महीने 7500 पुलिस आरक्षकों के पदों के लिए भी भर्ती की घोषणा हुई थी। कुल मिलाकर, इन दोनों भर्तियों से पुलिस विभाग में 8000 से अधिक पद भरे जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में 3 वर्षों में 21,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये भर्ती उसी लक्ष्य की बढ़ने वाला महत्वपूर्ण कदम है।