एमपी के महू में आज से दो दिन नो फ्लाइंग जोन, देश में पहली बार जल-थल-वायु सेना का रण-संवाद 2025

Rann Samwad 2025 in Mahow: देश में पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से युद्ध पद्धति पर मंथन का आगाज इंदौर जिले के महू से होने जा रहा है। आर्मी वॉर कॉलेज में आज मंगलवार 26 अगस्त से दो दिन 'रण-संवाद 2025' में रक्षा रणनीति पर विमर्श होगा। इसमें शामिल होने सोमवार शाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान महू पहुंचे।
आज मंगलवार शाम 6.30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहइंदौरएयरपोर्ट से महू पहुंचेंगे। संवाद में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी रहेेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का दौरा रद्द हो गया है। रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मंथन करेंगे।