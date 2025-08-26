एमपी के महू में आज से दो दिन नो फ्लाइंग जोन, देश में पहली बार जल-थल-वायु सेना का रण-संवाद 2025

Rann Samwad 2025 in Mahow: देश में पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से युद्ध पद्धति पर मंथन का आगाज इंदौर जिले के महू से होने जा रहा है। आर्मी वॉर कॉलेज में आज मंगलवार 26 अगस्त से दो दिन 'रण-संवाद 2025' में रक्षा रणनीति पर विमर्श होगा। इसमें शामिल होने सोमवार शाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान महू पहुंचे।