भाजपा विधायक के घर पर काम करती थी युवती, फांसी पर लटकी मिली लाश

हालांकि, पुलिस तफ्तीश में घटनास्थल से किसी तरह का सुसाइड नोट या लिखित संदेश नहीं मिला है। इस वजह से आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का अबतक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, जिसमें परिवार के सदस्यों, अन्य घरेलू कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि, मृतका किसी तरह की पारिवारिक/व्यक्तिगत समस्या या दबाव में तो नहीं थी। ये मामला इसलिए भी खासा चर्चा में आ गया है क्योंकि, ये मामला प्रदेश की राजनीति में अकसर चर्चा में रहने वाले विधायक गोलू शुक्ला के परिवार से जुड़ा है।