Gold Silver Rate: क्यों महंगा हो रहा सोना…? 2 लाख रुपए तक जा सकती है चांदी

एक्सपर्ट के अनुसार बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। अमरीका में सरकारी शटडाउन, महंगाई का दबाव और डॉलर की कमजोरी ने सोने को और मजबूत किया है। आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने हाल ही में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर से गुजर रही है। वहीं, कई देशों के केंद्रीय बैंक भी लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद कई देशों ने सोने को अपनी फॉरेन एसेट्स का सेफ विकल्प मानना शुरू किया है।