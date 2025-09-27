सोनम के समर्थन में गोविंद रघुवंशी, शूर्पणखा पुतला दहन में सोनम के चेहरे पर जताई आपत्ती

Sonam Raghuvanshi:मध्यप्रदेश के इंदौर में दशहरे से पहले पुतला दहन को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस हंगामे के पीछे की वजह है '11 मुखी शूर्पणखा'। दरअसल शहर में एक सामाजिक संस्था ने रावण की जगह 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलाने का निर्णय लिया है। संस्था पौरुष की ओर से महालक्ष्मी ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में रावण और उसके दस सिर की बजाय उन महिलाओं के चेहरे पुतले पर लगाए जाएंगे, जो पति की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी हैं या मामलों में आरोपी हैं। इन महिलाओं में राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी का चेहरा भी शामिल है, जिसे लेकर अब विवाद बढ़ गया है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने इस आयोजन पर कड़ी आपत्ती जताई है।