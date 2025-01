200 करोड़ में बनेगा 6 मंजिला ग्रीन आइटी पार्क

Green IT Park in indore at Pardeshipura शहर के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र में शामिल परदेशीपुरा इलेक्ट्रॉनिक कॉप्लेक्स में जल्द ही 200 करोड़ की लागत से नया ग्रीन आइटी पार्क तैयार होगा।