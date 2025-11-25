Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूरी, चप्पे-चप्पे पर ड्रोन की नजर, अबतक कटे 17000 चालान

Helmet : ट्रैफिक नियम का पालन कराने, साथ ही साथ हेलमेट के आदेश को प्रभावी बनाने पुलिस कमिश्नर खुद सड़क पर, चौराहों पर चेकिंग के साथ बांटे जा रहे हेलमेट।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 25, 2025

Helmet

दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूरी (Photo Source- Patrika)

Helmet :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहां जनता हेलमेट लगाने को तैयार नहीं है। चौराहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। हर दिन हजारों चालकों के कैमरे से ई-चालान बन रहे हैं। यही नहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। 17000 हजार से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। सख्ती के बावजूद 20 प्रतिशत जनता हेलमेट लगाकर नियमों का पालन करती दिखाई दे रही है। अब खुद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह हेलमेट के प्रति जनता को जागरुक करने के लिए शहर के चौराहों पर पहुंच रहे हैं।

सोमवार को व्हाइट चर्च चौराहा पर हेलमेट जागरुकता अभियान में पहुंचे और जनता को दस्तावेज चेक कर हेलमेट वितरित किए। एडिशनल कमिश्नर आरके सिंह और डीसीपी ट्रैफिक प्रभारी आनंद कलादगी साथ थे। सिंह ने उन वाहन चालकों हेलमेट दिए जिनके रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और दस्तावेज पूरे थे। कुछ वाहन चालकों का नियमों का उल्लंघन करने पर पहले चालान किया गया। सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी दिया।

बुजुर्ग दंपती को हेलमेट पहनाया

पुलिस कमिश्नर ने हेलमेट लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों की प्रशंसा करते हुए सम्मान स्वरूप उपहार दिए। एक बुजुर्ग दंपती को हेलमेट पहनाया। वाहन चालकों ने भी संकल्प लिया कि हम यातायात नियमों का पालन करेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम में अंकुर रिहेब सेंटर के डायरेक्टर डॉ. अंकुर अग्रवाल व टीम का योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, निरीक्षकगण सहित यातायात का स्टाफ, ट्रैफिक प्रहरी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की टीम भी उपस्थित रही।

Published on:

25 Nov 2025 09:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूरी, चप्पे-चप्पे पर ड्रोन की नजर, अबतक कटे 17000 चालान

