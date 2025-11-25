दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूरी, चप्पे-चप्पे पर ड्रोन की नजर, अबतक कटे 17000 चालान

Helmet :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहां जनता हेलमेट लगाने को तैयार नहीं है। चौराहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। हर दिन हजारों चालकों के कैमरे से ई-चालान बन रहे हैं। यही नहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। 17000 हजार से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। सख्ती के बावजूद 20 प्रतिशत जनता हेलमेट लगाकर नियमों का पालन करती दिखाई दे रही है। अब खुद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह हेलमेट के प्रति जनता को जागरुक करने के लिए शहर के चौराहों पर पहुंच रहे हैं।