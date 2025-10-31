‘प्रमोशन’ से जुड़े आवेदन पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, दी गई चेतावनी

जानकारी के लिए बता दें कि राजनगांवकर ने प्रमोशन नहीं देने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 5 मई 2025 को उनके प्रमोशन के आवेदन पर एक माह में फैसला लेने के लिए सरकार को कहा था। इस आदेश पर 7 मई को राजनगांवकर ने हाईकोर्ट के आदेश के साथ नए सिरे से आवेदन नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा, लेकिन 5 माह में भी फैसला नहीं हुआ तो अपर आयुक्त ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।