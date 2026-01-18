18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

प्रोफेसर भर्ती में ‘आयु छूट’ देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

MP News: फॉरेस्ट गार्ड विजयेंद्रपाल सिंह अजनारिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया में 50 वर्ष तक आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी....

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 18, 2026

professor recruitment

professor recruitment प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) पद की भर्ती में आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती विज्ञापन में तय पात्रता शर्तों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फॉरेस्ट गार्ड विजयेंद्रपाल सिंह अजनारिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया में 50 वर्ष तक आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी।

उनका तर्क था कि वर्ष 2022 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को पीएससी ने समय पर पूरा नहीं किया, जिससे वे 2024 में हुई भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 45 पार कर चुके हैं। याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। 2022 की भर्ती में वे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार के लिए चयनित हुए थे, लेकिन साक्षात्कार सितंबर 2025 में तय होने से प्रक्रिया लंबित रही।

शर्तें समान रूप से लागू

फैसले में कोर्ट ने कहा, भर्ती स्वतंत्र प्रकिया है, उसकी अपनी पात्रता और शर्तें हैं, जो सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित कटऑफ तिथि पर तय आयु सीमा का पालन करना अनिवार्य है। प्रशासनिक देरी, चाहे वह कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो, अदालत को भर्ती नियमों को दोबारा लिखने या उनमें छूट देने का अधिकार नहीं देती।

क्या है समस्या…?

UGC के नियम: UGC के दिशानिर्देशों के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

राज्य के नियम: कई राज्य सरकारें अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु सीमा (जैसे 40 या 50 वर्ष) लागू करती हैं।

टकराव: इससे वे योग्य उम्मीदवार जो तय आयु सीमा पार कर चुके हैं (भले ही वे NET/SET/PhD हों) आवेदन नहीं कर पाते, जिससे उन्हें अवसर नहीं मिलता।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / प्रोफेसर भर्ती में ‘आयु छूट’ देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR : इंदौर में 5.79 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, निर्वाचन आयोग को है ये संदेह

SIR
इंदौर

भारत-न्यूजीलैंड वनडे से पहले होलकर स्टेडियम को मिला नया लुक, देखें तस्वीरें

IND vs NZ 3rd ODI Holkar Stadium Makeover Modern Amenities indore mp news
इंदौर

परिवार के साथ 20वां बर्थडे मनाया, फिर कमरे में जाकर खा लिया जहर

indore news
इंदौर

एमपी में दो दिन तक फांसी पर लटकी रही युवती, मां से की थी आखिरी बार बात

INDORE
इंदौर

एमपी के इस शहर में बनेगा ‘वंदे भारत हब’, 95 करोड़ में होगा तैयार

vande-bharat-train
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.