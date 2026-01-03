3 जनवरी 2026,

इंदौर

मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से पहले करें रजिस्ट्रेशन, जानें ऑनलाइन प्रोसेस

Homeopathy Medical Officer Recruitment : होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 7 जून को, 34 पदों पर भर्ती होगी, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 अप्रेल है, 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 03, 2026

Homeopathy Medical Officer Recruitment

मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती (Photo Source- patrika)

Homeopathy Medical Officer Recruitment :मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रिक्त होम्योपैथी डॉक्टरों के 34 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी हैं।

अभ्यर्थी 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 12 अप्रेल तय की गई है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयोग के अनुसार परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन मोड में होगी। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 28 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

ये बातें जरूर जानें

कुल 34 पदों में 11 सामान्य वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, 6 अनुसूचित जनजाति, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग और 3 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। 13 मार्च से 12 अप्रेल तक सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन किए जा सकेंगे। इसके बाद 13 से 19 अप्रेल के बीच आवेदन करने पर 3 हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 20 अप्रेल से 13 मई तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 25 हजार रुपए का विलंब शुल्क देना पड़ेगा।

दस्तावेज अपलोड और परीक्षा पैटर्न

आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज जैसे 10वीं-12वीं की अंकसूची, स्नातक व पीजी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। चार गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से कराई जाएगी और परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे।

Published on:

03 Jan 2026 08:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से पहले करें रजिस्ट्रेशन, जानें ऑनलाइन प्रोसेस

