मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से पहले करें रजिस्ट्रेशन, जानें ऑनलाइन प्रोसेस

कुल 34 पदों में 11 सामान्य वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, 6 अनुसूचित जनजाति, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग और 3 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। 13 मार्च से 12 अप्रेल तक सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन किए जा सकेंगे। इसके बाद 13 से 19 अप्रेल के बीच आवेदन करने पर 3 हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 20 अप्रेल से 13 मई तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 25 हजार रुपए का विलंब शुल्क देना पड़ेगा।