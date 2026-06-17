‘सोनम को देखकर डर लग रहा है’, रोते हुए बोली राजा रघुवंशी की मां, कोर्ट से मांगा न्याय

Sonam Raghuvanshi New Look- मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) मामले में करीब एक साल के बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी मीडिया के सामने आई। सोनम ने राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी द्वारा 'नेपाल भाग गई' वाले आरोपों पर सफाई दी। सोनम रघुवंशी के मीडिया के सामने आते ही राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी (Uma Raghuvanshi) के आंसू छलक पड़े। उमा राघवंशी से मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 'सोनम को देखकर डर लग रहा है।' बता दें कि, मेघालय हाईकोर्ट में मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। इसी बीच राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम पर आरोप लगाया था कि वह देश छोड़कर नेपाल भाग गई है। इसके बाद सोनम ने सुनवाई के दिन मीडिया के सामने आकर राजा के परिवार द्वारा लगाए सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया था।