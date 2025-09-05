इंदौर में कल स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी देते हुए इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, श्योपुर, नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश के साथ झंझावात और वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।