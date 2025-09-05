इंदौर में कल स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

holiday: मध्यप्रदेश के जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। इंदौर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और जिले में कलेक्टर ने 6 सितंबर को सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित की है।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग से मिली जानकारी के बाद 6 सितंबर दिन शनिवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बता दें कि इंदौर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और शुक्रवार सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक डेढ़ इंच बारिश रिकॉर्ड की गई।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी देते हुए इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, श्योपुर, नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश के साथ झंझावात और वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।