इंदौर

इंदौर में कल स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

holiday: भारी बारिश के कारण कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पहली से 12वीं क्लास तक अवकाश घोषित किया...।

इंदौर

Shailendra Sharma

Sep 05, 2025

indore
indore collector School holiday declared tomorrow on 6th September

holiday: मध्यप्रदेश के जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। इंदौर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और जिले में कलेक्टर ने 6 सितंबर को सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित की है।

अगले 12 घंटों में 'बिगड़ेगा मौसम': स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, 22 जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी
भोपाल
MP WEATHER

कल स्कूलों की छुट्टी

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग से मिली जानकारी के बाद 6 सितंबर दिन शनिवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बता दें कि इंदौर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और शुक्रवार सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक डेढ़ इंच बारिश रिकॉर्ड की गई।

इन जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी देते हुए इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, श्योपुर, नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश के साथ झंझावात और वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

एमपी की महिला जज से 5 अरब की फिरौती मांगने वाला यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार…
रीवा
rewa

05 Sept 2025 09:42 pm

05 Sept 2025 09:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में कल स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

