रीवा

एमपी की महिला जज से 5 अरब की फिरौती मांगने वाला यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार…

mp news: रिटायर्ड शिक्षक है आरोपी, बदला लेने के लिए दूसरे के नाम से लिखा था धमकी भरा पत्र और मांगी थी 5 अरब की फिरौती..।

रीवा

Shailendra Sharma

Sep 05, 2025

rewa
person demanded ransom of 5 billion from woman judge got arrested

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर में महिला जज को धमकी भरा पत्र लिखकर 5 अरब रूपये की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिटायर्ड शिक्षक है जिसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपने विरोधी को फंसाने के लिए उसके नाम से महिला जज को धमकी भरा पत्र लिखकर भेजा था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कर रही है।

महिला जज से मांगी थी 5 अरब की फिरौती

2 सितंबर 2025 को महिला जज को डाक से एक धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में 5 अरब रुपये की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम संदीप सिंह लिखा था। खत लिखने वाले आरोपी ने खुद को दस्यु सरगना हनुमान के गिरोह का साथी बताया था। महिला जज ने शिकायत सोहागी थाने में भिजवाई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 308 (4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

यूपी के प्रयागराज से पकड़ाया आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस संदीप सिंह के नाम से चिट्ठी भेजी गई है वो सुंदरपुरा थाना बारा जिला प्रयागराज का रहने वाला है। पुलिस उसे पकड़ने पहुंची और पूछताछ की तो उसने कोई भी चिट्ठी लिखने से इंकार किया। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से इस बात की सूचना मिली की संदीप सिंह से शंकरगढ़ के रहने वाले देवराज सिंह का कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी देवराज सिंह को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया।

दुश्मन को फंसाने लिखा पत्र

आरोपी देवराज ने पूछताछ में बताया कि वो रिटायर्ड शिक्षक है और मूल रूप से सुंदरपुरा गांव का ही रहने वाला है। पिछले कुछ सालों से शंकरगढ़ में रह रहा है। 19 अगस्त को उसका संदीप सिंह से विवाद हुआ था और उसे फंसाने के लिए ही उसने त्योंथर जज को धमकी भरा पत्र लिखा था। आरोपी अक्सर त्योंथर आता जाता था इसलिए उसे महिला जज का नाम पता था। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे पांच अरब रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सोहागी थाने में मामला दर्ज किया गया था। पत्र लिखने वाले आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया गया है जिसने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए उसके नाम से न्यायाधीश को पत्र लिखा था। जांच में जो तथ्य सामने आयेंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

