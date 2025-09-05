एमपी की महिला जज से 5 अरब की फिरौती मांगने वाला यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार…

आरोपी देवराज ने पूछताछ में बताया कि वो रिटायर्ड शिक्षक है और मूल रूप से सुंदरपुरा गांव का ही रहने वाला है। पिछले कुछ सालों से शंकरगढ़ में रह रहा है। 19 अगस्त को उसका संदीप सिंह से विवाद हुआ था और उसे फंसाने के लिए ही उसने त्योंथर जज को धमकी भरा पत्र लिखा था। आरोपी अक्सर त्योंथर आता जाता था इसलिए उसे महिला जज का नाम पता था। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे पांच अरब रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सोहागी थाने में मामला दर्ज किया गया था। पत्र लिखने वाले आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया गया है जिसने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए उसके नाम से न्यायाधीश को पत्र लिखा था। जांच में जो तथ्य सामने आयेंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जायेगी।