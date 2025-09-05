नया मोबाइल नहीं दिलाया तो पत्नी ने पति को पीटा, छत से दिया धक्का…

पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित पति ने बताया कि वो मूल रूप से टीकमगढ़ का रहने वाला है इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दो साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी का मोबाइल खराब हो गया था वो उससे मोबाइल दिलाने के लिए कह रही थी उसने पत्नी से वादा भी किया था कि उसे नया मोबाइल दिला देगा लेकिन पैसों की कमी के कारण मोबाइल नहीं दिला पाया। मोबाइल न दिला पाने के कारण पत्नी उससे विवाद किया और उसके साथ मारपीट करते हुए छत से धक्का दे दिया।