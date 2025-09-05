नया मोबाइल नहीं दिलाया तो पत्नी ने पति को पीटा, छत से दिया धक्का…

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक पत्नी ने नया मोबाइल न दिलाने के कारण पति पर हमला कर दिया। पत्नी ने पहले तो पति से बहस की और फिर पति की पिटाई कर दी। पति को पीटने पर भी पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने पति को पहली मंजिल के धक्का दिया। गिरने के कारण पति के पैर में फ्रैक्चर आया है। पीड़ित पति ने पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित पति ने बताया कि वो मूल रूप से टीकमगढ़ का रहने वाला है इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दो साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी का मोबाइल खराब हो गया था वो उससे मोबाइल दिलाने के लिए कह रही थी उसने पत्नी से वादा भी किया था कि उसे नया मोबाइल दिला देगा लेकिन पैसों की कमी के कारण मोबाइल नहीं दिला पाया। मोबाइल न दिला पाने के कारण पत्नी उससे विवाद किया और उसके साथ मारपीट करते हुए छत से धक्का दे दिया।
पत्नी के द्वारा पहली मंजिल से धक्का देने के कारण पति के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पीड़ित पति के मुताबिक पत्नी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। वहीं इस मामले पर पत्नी का कहना है कि वो रोज-रोज की घरेलू कलह से परेशान हो गई थी। दिमाग खराब हो गया था और गुस्से में पति से विवाद कर बैठी।