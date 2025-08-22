डेढ़ माह के मासूम की गला रेत कर हत्या, दिल दहलाने वाले मामले में पुलिस को मां पर शक

ये भी पता चला कि वारदात के समय बच्चे की मां, चाची और दो साल की बहन घर पर ही थीं। संदेह है कि मां ने बच्चे पर हमला किया है। पूछताछ के लिए थाने लाए हैं। हत्या के केस में जांच जारी है। मालूम हो इसके पूर्व तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बच्चे की हत्या सामने आई थी, जिसमें मां ने बच्चे के सिर पर डंडा मार दिया था। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया।