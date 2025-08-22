Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025

इंदौर

डेढ़ माह के मासूम की गला रेत कर हत्या, दिल दहलाने वाले मामले में पुलिस को मां पर शक

Indore Crime News: मध्यप्रदेश के इंदौर का दिल दहलाने वाला मामला, वारदात के समय घर में ही थी बच्चे की मां, चाची और दो साल की छोटी बहन भी, जांच शुरू...

इंदौर

Aug 22, 2025

Indore Crime News: द्वारकापुरी क्षेत्र में डेढ़ माह के बच्चे की गला रेत हत्या कर दी गई। खबर मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। वारदातस्थल की जांच कर पुलिस ने परिवार की महिलाओं से बात की। आशंका है मां ने ही बच्चे पर धारदार हथियार से हमला किया है।

टीआइ सुशील पटेल ने बताया कि इंदौर जिले के अहीरखेड़ी कांकड़ में रहने वाले परिवार के घर डेढ़ माह के बच्चे की हत्या की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि बच्चे का धारदार हथियार से गला रेता गया है। शव को जांच में शामिल किया।

वारदात के समय घर पर ही थी बच्चे की मां, चाची और दो साल की बहन

ये भी पता चला कि वारदात के समय बच्चे की मां, चाची और दो साल की बहन घर पर ही थीं। संदेह है कि मां ने बच्चे पर हमला किया है। पूछताछ के लिए थाने लाए हैं। हत्या के केस में जांच जारी है। मालूम हो इसके पूर्व तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बच्चे की हत्या सामने आई थी, जिसमें मां ने बच्चे के सिर पर डंडा मार दिया था। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया।

