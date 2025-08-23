एमपी में बड़े उद्योगपति की दिन दहाड़े हत्या, बिजनेस पार्टनर ने ही कर दिया कत्ल

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर के एक बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी गई है। उनके बिजनेस पार्टनर ने ही यह कत्ल किया है। लोहा पाइप फैक्ट्री के मालिक उद्योगपति चिराग जैन की उनके पार्टनर विवेक जैन ने चाकू मारकर हत्या की। बिजनेस पार्टनर शनिवार को सुबह सुबह बातचीत के बहाने मृतक के घर आया था। उस समय चिराग जैन की पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गई थीं और 8 साल का बेटा सो रहा था। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लेन-देन को लेकर कुछ विवाद हुआ। गुस्से में आए विवेक जैन ने घर में ही रखा चाकू उठाया और चिराग जैन को गोद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया।