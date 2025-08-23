Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में बड़े उद्योगपति की दिन दहाड़े हत्या, बिजनेस पार्टनर ने ही कर दिया कत्ल

Indore industrialist Chirag Jain was murdered by his partner Vivek Jain

इंदौर

deepak deewan

Aug 23, 2025

Indore industrialist Chirag Jain was murdered by his partner Vivek Jain
Indore industrialist Chirag Jain was murdered by his partner Vivek Jain

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर के एक बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी गई है। उनके बिजनेस पार्टनर ने ही यह कत्ल किया है। लोहा पाइप फैक्ट्री के मालिक उद्योगपति चिराग जैन की उनके पार्टनर विवेक जैन ने चाकू मारकर हत्या की। बिजनेस पार्टनर शनिवार को सुबह सुबह बातचीत के बहाने मृतक के घर आया था। उस समय चिराग जैन की पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गई थीं और 8 साल का बेटा सो रहा था। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लेन-देन को लेकर कुछ विवाद हुआ। गुस्से में आए विवेक जैन ने घर में ही रखा चाकू उठाया और चिराग जैन को गोद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया।

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार उद्योगपति चिराग जैन की सांवेर रोड पर लोहा पाइप की फैक्ट्री है। वे तिलक नगर में रहने वाले विवेक जैन के साथ मिलकर बिजनेस करते थे। दोनों का लेनदेन को लेकर विवाद था। शनिवार सुबह विवेक जैन चिराग के घर पहुंचा। वहां उसने चिराग जैन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए। कई गंभीर चोटें लगने से उनकी तुरंत मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case

मिलन हाइट्स के फ्लैट नंबर 806 में वारदात हुई

कनाडिया क्षेत्र में मिलन हाइट्स के फ्लैट नंबर 806 में यह वारदात हुई। यहां चिराग जैन अपने परिवार के साथ अपार्टमेंट के आठवें फ्लोर पर रहते थे। सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच मृतक के पार्टनर ने उनका कत्ल किया।​ हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया।

आसपास के लोगों ने जब फ्लैट में खून फैला देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची और उद्योगपति के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा। इस बीच फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटा लिए हैं।

इधर आरोपी विवेक जैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। कनाडिया टीआई सहर्ष यादव के अनुसार पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रहीं हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ
भोपाल
IAS Alka upadhyay

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 02:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में बड़े उद्योगपति की दिन दहाड़े हत्या, बिजनेस पार्टनर ने ही कर दिया कत्ल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.