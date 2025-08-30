श्रद्धा तिवारी की चौंकाने वाली प्रेम कहानी, जिससे शादी हुई वो उसका प्रेमी नहीं

मालूम हो, एमआइजी थाना क्षेत्र में 23 अगस्त को युवती श्रद्धा तिवारी अचानक घर से कहीं चली गई। कई दिनों तक परिजन, पुलिस उसे तलाशती रही। इस बीच बेटी ने माता-पिता को फोन कर बताया कि वह मंदसौर में है और शादी कर ली है। एमआइजी थाना टीआइ सीबी सिंह ने बताया, श्रद्धा ने अपने बयान थाने पर दिए हैं। बयान में कहा, उसका अफेयर सार्थक गेहलोद से चल रहा था। घटना दिनांक को सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर मिलने बुलाया था। युवती ने बताया, वहां सार्थक नहीं मिला। इस बात से गुस्से में आकर वह ट्रेन में बैठकर रतलाम पहुंच गई। वहां ट्रेन से कूदने का प्रयास करने लगी। उस दौरान पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा। पलटकर देखा तो वह पूर्व परिचित कॉलेज का इलेक्ट्रीशियन करण योगी है।