इंदौर में डीम्ड नक्शों का खेल उजागर, 32 मकान मालिकों और 27 इंजीनियरों को नोटिस, लाइसेंस होंगे निरस्त

सुदामा नगर डी सेक्टर के राजेश पिता कचरूलाल पंवार, समाजवादी इंदिरा नगर की भवानी शर्मा, सुदामा नगर के राजेंद्र सिंह सोलंकी, एलआइजी स्कीम-71 की नैंसी जैन पति नवनीत जैन, स्कीम-71 के हर्ष लांभाते व आरती लांभाते, स्कीम-71 की साधना पति पंकज गादिया, अग्रवाल नगर स्कीम-47 की पुष्पा पति महेंद्र जाजू, न्यू अग्रवाल नगर के राधेश्याम पिता बालकृष्ण अग्रवाल, विंध्याचल नगर की रानी पति मिलिंद भाटी, एरोड्रम रोड पर वेंकटेश नगर की कमला पति अभय कुमार मारू, साधना नगर के रॉबिन जैन पिता सतीश जैन, स्कीम-97 की सुजाता पति अनिल पेरोलकर, सिलिकॉन सिटी सेक्टर जी के सन्नी पिता अशोक राजानी, सिद्धि विनायक रेसीडेंसी ग्राम हुक्माखेडी के पुरुषोत्तम साहू पिता हजारीलाल साहू, स्कीम न्बर 97 भाग 4 स्लाईस न्बर 2 की शारदा पति दमोदर जी जोशी, साई पेराडाईज निहालपुरमुण्डी के देवेंश खेमनानी पिता मनोज कुमार खेमनानी और स्कीम-97 पार्ट 4 स्लाईस 4 की किरण पति राधेश्याम चौहान शामिल हैं।