कांग्रेस ने पहली बार दलित महिला को दिया मौका, इंदौर में कांग्रेसियों में नाराजगी

शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चिंटू चौकसे को बनाने के बाद से एक पद-एक व्यक्ति की मांग लंबे समय उठ रही थी, क्योंकि चौकसे के पास इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का भी पद था। नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम, उप नेता प्रतिपक्ष रहीं विनितिका यादव और लगातार चार बार पार्षद बनी रुबीना इकबाल खान थीं। फौजिया और रुबीना के वंदे मातरम विवाद में उलझने से विनितिका यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना तय था, लेकिन कल नेता प्रतिपक्ष के पद से चिंटू चौकसे को हटाकर सोनिला को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। बताया जा रहा है कि सोनिला, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और चौकसे दोनों की पसंद का नाम है।