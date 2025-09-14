भारत ही नहीं विदेशों तक ‘चूहा कांड’ के चर्चे, वर्ल्ड मीडिया में एमवाय की थू-थू

Indore MY Hospital: अफसरों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही से एमवाय अस्पताल में दो नवजातों को चूहों के कुतरने और फिर उनकी मौत होने का मामला विदेशों में भी चर्चा में है। इस चुहा कांड से स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले इंदौर की छवि खराब हुई है। मामला देश के साथ-साथ विदेश तक पहुंच गया है। कई देशों की मीडिया ने इसे स्थान दिया। वहां रह रहे भारतीयों ने इसे लेकर कमेंट भी किए। दुबई के अखबार व वेबसाइट पर न्यूज हाई लाइट की गई है। साथ ही मलेशिया के साथ अन्य देशों में भी अस्पताल में चूहों के काटने और फिर दो नवजातों की मौत की खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया। डिजिटल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एमवाय की लापरवाही उजागर हुई।