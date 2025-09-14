भारत ही नहीं विदेशों तक ‘चूहा कांड’ के चर्चे, वर्ल्ड मीडिया में एमवाय की थू-थू

Indore MY Hospital: अफसरों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही से एमवाय अस्पताल में दो नवजातों को चूहों के कुतरने और फिर उनकी मौत होने का मामला विदेशों में भी चर्चा में है। इस चुहा कांड से स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले इंदौर की छवि खराब हुई है। मामला देश के साथ-साथ विदेश तक पहुंच गया है। कई देशों की मीडिया ने इसे स्थान दिया। वहां रह रहे भारतीयों ने इसे लेकर कमेंट भी किए। दुबई के अखबार व वेबसाइट पर न्यूज हाई लाइट की गई है। साथ ही मलेशिया के साथ अन्य देशों में भी अस्पताल में चूहों के काटने और फिर दो नवजातों की मौत की खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया। डिजिटल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एमवाय की लापरवाही उजागर हुई।
विदेश में बसे भारतीयों के बीच मामला चर्चा में है। घटना के समय एमवाय प्रबंधन ने इसे दबाने का भरपूर प्रयास किया। शुरुआत में चूहे के मामूली रूप से काटने की बात कही। यह झूठ बिना पीएम के बोला गया। बाद में एक नवजात का शव सामने आया तो पता चला कि चूहे ने नवजात की 4 अंगुलियां खा ली थीं। इसे लेकर अस्पताल की लापरवाही सामने आई और देशभर में यह मामला छाया रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठाए थे।
अस्पताल(Indore MY Hospital) परिसर में भी गाडौं की संख्या बढ़ा दी गई है। शनिवार को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से आए डॉक्टर एक घंटे बाद लौटे तो पता चला कि उनकी कार से बैटरी चोरी हो गई है। एक साल पहले भी उनकी गाड़ी से बैटरी भी चुराई गई थी। अन्य गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। गाडौँ की इस लापरवाही पर नाराजगी जताई गई है।
अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर कई को सस्पेंड किया गया। यहां व्यवस्था देखने वाली कंपनी को हटाने की सिफारिश की गई, लेकिन उसे हटाने का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है।