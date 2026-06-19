इंदौर में NEET छात्रा की मौत, EXAM से पहले फोन पर बात करते हुए चौथी मंजिल से गिरी अवंतिका

इंदौर के न्यू बर्ग कॉलोनी क्षेत्र में अवंतिका पुत्री डा. बंशीलाल मौर्य गुरुवार देर रात को फोन पर बात करते हुए चौथी मंजिल से गिर गई थी। उस वक्त वो फोन पर बात करते हुए टहल रही थी। रात 11.30 बजे वो बालकनी से सीधे जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की और चीख की तेज आवाज से आसपास के लोग एकत्र हो गए। जब सभी ने नीचे देखा तो अवंतिका खून से लतपथ जमीन पर पड़ी हुई है। स्थानीय लोग और परिजन मिलकर उसे पास ही के निजी अस्पताल में ले गए। रातभर चले इलाज के बाद शुक्रवार को सुबह अवंतिका ने दम तोड़ दिया।