भारत-न्यूजीलैंड मैच से पहले हाई अलर्ट पर इंदौर! 1500 जवान तैनात; कई रूट रहेंगे डायवर्ट

India-New Zealand 3rd Odi Diversion Plan: मध्यप्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे मैच के लिए पुलिस ने सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मैच के दौरान स्टेडियम और आसपास के इलाकों में 1500 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। पूरे क्षेत्र को चार सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा घेरे में स्थानीय पुलिस के साथ आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स), क्यूआरएफ (क्विक रिस्पांस टीम), एंटी डोन स्क्वाड की भी तैनाती रहेगी।



एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि स्टेडियम के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। बिना अनुमति डोन या पतंग उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। एंटी डोन स्क्वाड हर गतिविधि पर नजर रखेगा। चप्पे-चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। खिलाड़ियों की होटल से स्टेडियम तक विशेष चेकिंग और पुलिस जवान तैनात किए गए है। क्राइम ब्रांच की टीमै सिविल ड्रेस में भीड़ के बीच मौजूद रहेगी। यह टीम टिकट ब्लैक करने वालों को दबोचेगी।



बीते दिनों महिला क्रिकेट मैच के लिए आई विदेशी महिला खिलाड़ी से बदमाश ने गलत हरकत कर दी थी। इससे शहर शर्मसार हुआ था। इस कारण पुलिस ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है।