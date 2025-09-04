इंदौर में सिर्फ 24 घंटे में रिकॉर्ड 5 इंच बारिश, यशवंत सागर के 4 गेट खोले, सिरपुर तालाब ओवरफ्लो, कई कॉलोनियां डूबीं

Indore Rain : एक साथ एक्टिव हुए दो सिस्टमों के चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में शुरु हुई धमाकेदार बारिश ने कई जिलों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बात करें सूबे के आर्थिक शहर इंदौर की तो यहां बीते 24 घंटे से धमाकेदार बारिश का दौर जारी है। कल सुबह से आज सुबह तक शहर में 5 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इस मानसूनी सीजन में पहली बार 24 घंटे में इतनी बारिश इंदौर में दर्ज हुई है। इसी के साथ सीजन में हुई बारिश का कुल आंकड़ा 30 इंच हो गया है। बारिश का ये सिलसिला अब भी जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे शहर में धमाकेदार बारिश होने की संभावना जताई है।