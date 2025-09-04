Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इंदौर में सिर्फ 24 घंटे में रिकॉर्ड 5 इंच बारिश, यशवंत सागर के 4 गेट खोले, सिरपुर तालाब ओवरफ्लो, कई कॉलोनियां डूबीं

Indore Rain : जिले में बीते 24 घंटे लगातार धमाकेदार बारिश का दौर जारी रहा। कल सुबह से आज सुबह तक शहर में 5 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है।

इंदौर

Faiz Mubarak

Sep 04, 2025

Indore Rain
यशवंत सागर के 4 गेट खुले (Photo Source- Patrika Input)

Indore Rain : एक साथ एक्टिव हुए दो सिस्टमों के चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में शुरु हुई धमाकेदार बारिश ने कई जिलों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बात करें सूबे के आर्थिक शहर इंदौर की तो यहां बीते 24 घंटे से धमाकेदार बारिश का दौर जारी है। कल सुबह से आज सुबह तक शहर में 5 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इस मानसूनी सीजन में पहली बार 24 घंटे में इतनी बारिश इंदौर में दर्ज हुई है। इसी के साथ सीजन में हुई बारिश का कुल आंकड़ा 30 इंच हो गया है। बारिश का ये सिलसिला अब भी जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे शहर में धमाकेदार बारिश होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार सुबह 8.30 बजे से आज सुबह तक शहर में 747.8 मिलीमीटर, यानी 4.7 इंच बारिश दर्ज हुई है। इसमें खास बात ये है कि, कल सुबह से देर शाम तक सिर्फ 1 इंच बारिश ही दर्ज हुई थी, जबकि रातभर में यहां 4 इंच बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही जून से अब तक बारिश का कुल आंकड़ा 30 इंच पहुंच चुका है। हालांकि, ये अब भी सामान्य से 1 इंच कम है, लेकिन लगातार जारी बारिश को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि, आगामी 24 घंटों में ही शहर में बारिश का कोटा सामान्य को पार कर जाएगा।

यशवंत सागर के 4 गेट खुले, कई इलाकों में भरा पानी

इधर भारी बारिश के चलते जिले में स्थित यशवंत सागर बांध का कोटा पूरा हो गया, जिसके चलते गुरुवार सुबह बांध के 4 गेट खोले गए। इधऱ सिरपुर तालाब भी लबालब हो चुका है और उसका ओवरफ्लो किसी डेम के समान बहता दिखाई दे रहा है। सिरपुर इलाके के साथ साथ शहर के कई इलाके जल मग्न हैं।, हालात ये है कि, सुपर कॉरिडोर तक में पानी भरा हुआ है।

कोटे से सिर्फ 8 इंच पीछे इंदौर

मौसम विभाग के अनुसार, शहर में जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन में औसत 37.5 इंच बारिश दर्ज की जाती है। जबकि आज सुबह तक इंदौर में 29.4 इंच बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में इंदौर अपने बारिश के औसत कोटे से सिर्फ 8 इंच पीछे है।

देपालपुर में रिकॉर्ज 7.3 इंच बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान इंदौर में करीब 5 इंच बारिश हुई है, जबकि इसी अवधि में जिले के देपालपुर में सबसे अधिक 7.3 इंच बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा, गौतमपुरा में 6.3 इंच बारिश हुई। शहर के पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड हुई। यहां स्थित कृषि महाविद्यालय पर इस बीच 3.1 इंच और मध्य में पौने 5 इंच बारिश हुई है।

अगले 24 घंटे भी भारी बारिश की संभावना

राजधानी भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश मौसम विभाग केंद्र के अनुसार, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में मानसूनी टर्फ के साथ बंगाल की खाड़ी से दो नए सिस्टम सक्रिय हुए है। इसके चलते इंदौर समेत आधे राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी है। वहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

Published on:

04 Sept 2025 03:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में सिर्फ 24 घंटे में रिकॉर्ड 5 इंच बारिश, यशवंत सागर के 4 गेट खोले, सिरपुर तालाब ओवरफ्लो, कई कॉलोनियां डूबीं

