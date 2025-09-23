Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इंदौर में बड़ा हादसा, रानीपुरा में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 घायल

Indore News: इंदौर शहर में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। अब जवाहर मार्ग पर रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात करीब 9.12 बजे तीन मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने के धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई।इसमें एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 23, 2025

Indore three-storey building collapses
Indore three-storey building collapses

Indore Ranipura Building Collapses: इंदौर शहर में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। अब जवाहर मार्ग पर रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात करीब 9.12 बजे तीन मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने के धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके की बिजली भी गुल हो गई। रात 12.30 बजे तक 11 घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। एक महिला को पैर काटकर निकालना पड़ा, वहीं घायलों में 3 माह की बच्ची व 7 साल का बच्चा भी है। 2-3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका में देर रात तक रेस्क्यू चला। इसमें एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है।

जवाहर मार्ग पूर्णतः व्यावसायिक इलाका है। यहां पावर हाउस के सामने गली में कॉर्नर के मकान पास वाला मकान(Indore Ranipura Building Collapses) ढह गया। पड़ोसियों के मुताबिक, मकान तिरछा होकर गिरा और लोग फंस गए। मकान मो. उमर का बताया जा रहा है, जिसमें एक ही खानदान के तीन परिवार रहते है। घटना के समय घर में महिला, बच्चे व बुजुर्ग थे। मकान के निचले हिस्से में दो गोदाम है, जो रात 8 बजे बंद कर कर्मचारी चले गए थे। करीब सवा घंटे बाद घटना हो गई।

महिला को निकालने में भारी मशक्कत

पड़ोसी इलियास ने बताया कि मकान गिरने पर लोग जमा हुए और पुलिस व नगर निगम को सूचना दी। चार-पांच घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बाद में निगम-पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। जेसीबी बुलाकर मलबा हटाना शुरू किया। रात 12 बजे तक दस घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया था। रात 12.30 बजे घायल आफरीन (32) को निकालने के लिए उन्हें एनेस्थिसिया देकर एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद अस्पताल भेजा। इसमें एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 2-3 लोगों के फंसे होने की आशंका में रेस्क्यू चलता रहा। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ सभी आला अफसर मौके पर पहुंच गए थे।

ये लोग हुए घायल…

अलताफ (28) पिता रफीउद्दीन, रफीउद्दीन (60) पिता मो. उमर, यासिरा (3 माह) पिता जिया, नबी अहमद (7). सबीता अंसारी (28) पिता मो. अलताफ, सबीउद्दीन (62) पिता मोहम्मद, सलमा बी (45) पति रफीउद्दीन, आलिया अंसारी (23) पिता मो. जिया उल हक, शाहिदा अंसारी (55) पति शमीउद्दीन और अमीनउद्दीन (45) घायल हुए। इनका एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है। रात 12.30 बजे आफरीन को निकाला गया।

13 लोग थे मकान में

कलेक्टर वर्मा के मुताबिक मकान जी प्लस 2 था। इसमें 13 लोग थे। एसडीआरएफ, नगर निगम व पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। हादसे में अल्फिया (20) पिता रफीउद्दीन और फहीम की मौत हो गई। अल्फिया को रात करीब डेढ़ बजे जबकि फहीम का शव मंगलवार सुबह करीब 4 बजे निकाला जा सका। सभी घायलों को भी एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

