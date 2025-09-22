राजा रघुवंशी के जन्मदिन पर फूट-फूटकर रोई मां, बोलीं- एक मां के लिए इससे बुरा वक्त…

सोनम की वजह से बेटे की फोटो पर हार चढ़ गया। अपने बेटे को याद कर राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि पिछले साल राजा के जन्मदिन(Raja Raghuvanshi Birthday) पर कश्मीर घूमने गए थे आज उसके जन्मदिन पर तर्पण कर रहे हैं। सोनम के वजह से बेटे के फोटो पर हार चढ़ गया। अब केवल उसकी हर वक्त याद आती हैं। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर राजा में दीवानगी थी। मैच वाले दिन सुबह से ही टीवी के सामने बैठ जाता था पूरे घर वालों को कहीं नहीं जाने देता था। पाकिस्तान के मुकाबले के पहले पटाखे लेकर आ जाता था। राजबाड़ा जाकर जश्न मनाता था।