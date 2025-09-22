राजा रघुवंशी के जन्मदिन पर फूट-फूटकर रोई मां, बोलीं- एक मां के लिए इससे बुरा वक्त…

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद रविवार रघुवंशी परिवार ने राजा का जन्मदिन मनाया। बेटे के जन्मदिन पर माता-पिता फूट-फूटकर रोए। परिजन ने बताया कि पिछले साल इस दिन राजा रघुवंशी परिवार के साथ कश्मीर गया था वहीं उसका जन्मदिन मनाया गया। अब उसकी यादें बची हुई हैं। हालांकि, उसकी याद में रविवार को जन्मदिन के साथ ही तर्पण किया और गरीबों को जरूरत की सामग्री दी।
सोनम की वजह से बेटे की फोटो पर हार चढ़ गया। अपने बेटे को याद कर राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि पिछले साल राजा के जन्मदिन(Raja Raghuvanshi Birthday) पर कश्मीर घूमने गए थे आज उसके जन्मदिन पर तर्पण कर रहे हैं। सोनम के वजह से बेटे के फोटो पर हार चढ़ गया। अब केवल उसकी हर वक्त याद आती हैं। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर राजा में दीवानगी थी। मैच वाले दिन सुबह से ही टीवी के सामने बैठ जाता था पूरे घर वालों को कहीं नहीं जाने देता था। पाकिस्तान के मुकाबले के पहले पटाखे लेकर आ जाता था। राजबाड़ा जाकर जश्न मनाता था।
जन्मदिन पर पहले बेटा सुबह उठकर पैर छूकर आशीर्वाद लेने आता था आज उसकी तस्वीर के पास खड़े होकर उससे आशीर्वाद ले भी रही हो और दे भी रही हूं। एक मां के लिए इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है जब बेटे को नहीं हार चढ़े उसके तस्वीर को शुभकामनाएं दे रही हूं।