Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

राजा रघुवंशी के जन्मदिन पर फूट-फूटकर रोई मां, बोलीं- एक मां के लिए इससे बुरा वक्त…

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद रविवार रघुवंशी परिवार ने राजा का जन्मदिन मनाया। बेटे के जन्मदिन पर माता-पिता फूट-फूटकर रोए।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 22, 2025

indore Raja Raghuvanshi birthday his mother wept bitterly
Indore Raja Raghuvanshi birthday his mother wept bitterly

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद रविवार रघुवंशी परिवार ने राजा का जन्मदिन मनाया। बेटे के जन्मदिन पर माता-पिता फूट-फूटकर रोए। परिजन ने बताया कि पिछले साल इस दिन राजा रघुवंशी परिवार के साथ कश्मीर गया था वहीं उसका जन्मदिन मनाया गया। अब उसकी यादें बची हुई हैं। हालांकि, उसकी याद में रविवार को जन्मदिन के साथ ही तर्पण किया और गरीबों को जरूरत की सामग्री दी।

सोनम की वजह से बेटे के फोटो पर हार चढ़ गया

सोनम की वजह से बेटे की फोटो पर हार चढ़ गया। अपने बेटे को याद कर राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि पिछले साल राजा के जन्मदिन(Raja Raghuvanshi Birthday) पर कश्मीर घूमने गए थे आज उसके जन्मदिन पर तर्पण कर रहे हैं। सोनम के वजह से बेटे के फोटो पर हार चढ़ गया। अब केवल उसकी हर वक्त याद आती हैं। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर राजा में दीवानगी थी। मैच वाले दिन सुबह से ही टीवी के सामने बैठ जाता था पूरे घर वालों को कहीं नहीं जाने देता था। पाकिस्तान के मुकाबले के पहले पटाखे लेकर आ जाता था। राजबाड़ा जाकर जश्न मनाता था।

ये भी पढ़ें

790 पन्नों में बड़ा खुलासा, सोनम की आंखों के सामने हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या
इंदौर
Indore Raja Raghuvanshi Murder Case sonam raghuvanshi

एक मां के लिए इससे बुरा वक्त और क्या होगा

जन्मदिन पर पहले बेटा सुबह उठकर पैर छूकर आशीर्वाद लेने आता था आज उसकी तस्वीर के पास खड़े होकर उससे आशीर्वाद ले भी रही हो और दे भी रही हूं। एक मां के लिए इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है जब बेटे को नहीं हार चढ़े उसके तस्वीर को शुभकामनाएं दे रही हूं।

ये भी पढ़ें

Big Update: राजा रघुवंशी हत्याकांड में SIT की जांच पूरी, आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट…
इंदौर
raja raghuvanshi murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राजा रघुवंशी के जन्मदिन पर फूट-फूटकर रोई मां, बोलीं- एक मां के लिए इससे बुरा वक्त…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.