इंदौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बारातियों से भरी कार को मारी टक्कर, 4 की मौत

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ लग गई। वहां उपस्थित लोगों में से एक ने इमरजेंसी कॉल कर हादसे की सूचना दी। बताया जा रहा है कि कार में करीब 7 लोग सवार थे। सभी शादी समारोह से इंदौर लौट रहे थे कि रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। घायलों का एमवायएच अस्पताल में इलाज चल रह है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।