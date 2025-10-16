Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इंदौर से जयपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पेशल ट्रेन शुरू, देखें नंबर और पूरा शेड्यूल

Indore Jaipur Special Train: अगर आप भी करते हैं इंदौर से जयपुर का सफर तो यहां जानें कब से दौड़ेगी ये स्पेशल ट्रेन, क्या है टाइमिंग और पूरा शेड्यूल?

less than 1 minute read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 16, 2025

Indore to Jaipur special train

Indore to Jaipur special train (फोटो: सोशल मीडिया)

Indore Jaipur Special Train: त्योहारों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे महू से जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। 09727/09728 जयपुर-डॉ. आंबेडकर नगर-जयपुर स्पेशल दोनों दिशाओं में 3-3 फेरों में चलाई जाएगी।

यहां करेगी हाल्ट

ट्रेन किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम एवं इंदौर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन एलएचबी कोच रेक से संचालित होगी, जिसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे।

यहां जानें Indore Jaipur Special Train complete schedule

- 09727 जयपुर-डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल 17 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 13.00 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को रात्रि 01.30 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी। ट्रेन चित्तौडगढ़ (18.40/18.50), नीमच (20.18/20.20), मंदसौर (21.20/21.22), रतलाम (23.00/23.10) व इंदौर (01.00 /01.05, शनिवार) स्टेशन पर रुकेगी।

- 09728 डॉ. आंबेडकर नगर-जयपुर स्पेशल (Indore Jaipur Special Train) 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को डॉ. आंबेडकर नगर से सुबह 05.20 बजे प्रस्थान कर उसी दिन शाम 18.10 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसका ठहराव इंदौर रतलाम, मंदसौर, नीमच एवं चित्तौडगढ़ में रहेगा।

Published on:

16 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर से जयपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पेशल ट्रेन शुरू, देखें नंबर और पूरा शेड्यूल

