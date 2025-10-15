Traffic Diversion: इंदौर में आज से No Vehicle Zone इन रास्तों में कार,बस, ई रिक्शा, ऑटो Restricted

Indore Traffic Diversion: पुष्य नक्षत्र में खरीदी के लिए राजबाड़ा व आसपास के इलाके में जमकर भीड़ उमडी। सोमवार को जगह-जगह लगे ट्रैफिक जाम से सबक लेकर मंगलवार को पुलिस ने अतिरिक्त बल के साथ व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया। वरिष्ठ अफसर भी सड़क पर उतरे जिससे बड़े ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी। लोगों की सहूलियत को देखते हुए राजबाड़ा इलाके में 15 से 21 अक्टूबर तक दोपहर 12 से रात 12 बजे तक चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा, ऑटो, सिटी बस आदि बड़े वाहनों प्रतिबंधित कर दिए हैं। मंगलवार को खरीदी के शुभ योग के कारण बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंचे।