Traffic Diversion: इंदौर में आज से No Vehicle Zone इन रास्तों में कार,बस, ई रिक्शा, ऑटो Restricted

Indore Traffic Diversion: त्योहार के सीजन में बाजारों में भीड़ के बाद बदली गई शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, राजवाड़ा क्षेत्र नो व्हीकल जोन...(फोटो: सोशल मीडिया)
Indore Traffic Diversion: पुष्य नक्षत्र में खरीदी के लिए राजबाड़ा व आसपास के इलाके में जमकर भीड़ उमडी। सोमवार को जगह-जगह लगे ट्रैफिक जाम से सबक लेकर मंगलवार को पुलिस ने अतिरिक्त बल के साथ व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया। वरिष्ठ अफसर भी सड़क पर उतरे जिससे बड़े ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी। लोगों की सहूलियत को देखते हुए राजबाड़ा इलाके में 15 से 21 अक्टूबर तक दोपहर 12 से रात 12 बजे तक चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा, ऑटो, सिटी बस आदि बड़े वाहनों प्रतिबंधित कर दिए हैं। मंगलवार को खरीदी के शुभ योग के कारण बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंचे।
सोमवार के जाम को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही बाजार व मुख्य सड़कों पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया। रीगल तिराहा से सुबह से ही बडे वाहनों को राजबाड़ा को ओर न जाने देते हुए ग्वालटोली की ओर डायवर्ट किया गया। फ्रूट मार्केट के पास भी बेरिकेड्स लगा दिए गए थे। खरीदी के लिए राजबाड़ा चौक भरा रहा।
पुलिस ने बाजार में खरीदी की भीड़ को देखते हुए शहरके राजबाड़ा इलाके में बुधवार से नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू कर दिया है। बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अतिरिक्त कमिश्नर राजेश सिंह के मुताबिक, भीड़ का दबाव बढऩे पर इलाके को नो व्हीकल जोन भी किया जा सकता है। पुलिस ने आग्रह किया है कि लोग निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करें। ज्यादा से ज्यादा लोक परिवहन वाहनों का उपयोग करें।
आसपास के इलाके में वाहनों का डायवर्शन (Traffic Diversion) भी किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से आने वाले वाहन एमजी रोड से फ्रूट मार्केट, कृष्णापुरा छत्री स्थित न्यू पार्किंग में वाहन पार्क कर सकते हैं। संजय सेतु की तरफ से आने वाले वाहन संजय सेतु, नंदलालपुरा न्यू पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।
मच्छी बाजार तरफ से आने वाले वाहन यशवंत रोड, नृसिंह बाजार चौक, मालगंज, मल्हारगंज थाना टी, सुभाष चौक पानी की टंकी होते हुए सुभाष चौक पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। गंगवाल बस स्टैंड, बड़ा गणपति की तरफ से आने वाले वाहन भी सुभाष चौक पार्किंग में पार्क करेंगे।
शाम को अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजेशसिंह, डीसीपी जोन 3 राजेश व्यास ने संजय सेतु से लेकर जवाहर मार्ग व राजबाड़ा तक पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं को देखा। दिन में प्रभारी डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादगी ने अफसरों के साथ राजबाड़ा का निरीक्षण किया और मल्हारगंज, छिपा बाखल, गोराकुंड, सुभाष चौक, नृसिंह बाजार चौराहा, पीपली बाजार, यशवंत रोड, आडा बाजार, मच्छी बाजार आदि जगह बड़े वाहनों को डायवर्ट करने के लिए बल लगाया और बैरिकेडिंग की। इसके कारण सोमवार के मुकाबले मंगलवार को राहत रही।
